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Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesi izleyiciyle buluşacak

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesi, birinci yıl dönümünde "Ufkun Ötesinde" belgeseline konu oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:00
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Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesi izleyiciyle buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı onuruna Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmesinin birinci yıl dönümü için çekilen belgesele ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, "Ufkun Ötesinde" adı verilen belgesel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edildi.

Toplamda 36 bin kişi arasından, fiziksel ve psikolojik zorlu testleri geçerek seçilen Gezeravcı'nın ISS'te biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi geniş bir yelpazede yaptığı 13 farklı deney, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi olarak tarihe geçti. Hazırlanan belgesel, bu tarihi dönüm noktasını, perde arkası süreçleriyle ekrana taşıyacak.

Belgeselde, astronot seçiminden 4 farklı ülkedeki eğitim programlarına, uzayda gerçekleştirilen deneylerden AX-3 uzay misyonu mürettebatının dünyaya dönüş operasyonuna kadar görevin her aşamasına yakından tanıklık ediliyor.

Belgeselde, NASA ve AXIOM Space'in uzay operasyonları en yetkili isimler tarafından anlatılırken, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun video günlüğü de yer aldı. Belgeselde, meşaleyi Gezeravcı'dan devralarak bir yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştiren Tuva Cihangir Atasever'in yolculuğu da hikayeleştirildi.

4 ülke, 12 şehir ve 280 saatlik görüntü

Kapsamlı belgesel için iki yıllık çekim sürecinde Burcu Camcıoğlu yönetmenliğinde 15 kişilik ekip, 4 ülkedeki 12 şehirde 280 saatlik görüntü kaydetti.

Uzayda geçirilen süreye ilişkin Gezeravcı'nın çekimleri ile NASA ve AXIOM Space ekibinin sağladığı görüntüler kullanıldı ve 20'den fazla röportaj gerçekleştirildi. Hazırlıkları yaklaşık bir yıl süren belgesel, bütün sürecin en önemli anlarını tarihe not düşecek şekilde 90 dakikalık bir yapım olarak izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin ilk astronotunun yaşadığı deneyimi ve ISS'teki bilimsel faaliyetlerini kayıt altına alan belgesel, uzay araştırmalarının insanlık için önemini de araştırdı.

Dijital platformlar ve televizyon kanalları üzerinden izleyicilerle buluşacak

Belgesel için yarın akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırlanan sergiyle birlikte gala gösterimi gerçekleştirilecek. Ardından belgesel, TRT 1 ekranlarında saat 00.00'daki gösterimiyle izleyicilerle buluşacak. Belgesel, dijital platformlar ve televizyon kanalları üzerinden de kamuoyunun beğenisine sunulacak.

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