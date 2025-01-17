Meteoroloji 2 ile fırtına uyarısı yaptı: 14 saat sürecek!

"Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın (18.01.2025 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Meteoroloji'nin verilerine göre yarın 00.00 ile 14.00 saatleri arası Samsun ve Kastamonu arasındaki bölgede fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.

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