Meteoroloji 2 ile fırtına uyarısı yaptı: 14 saat sürecek!
Meteoroloji, orta Karadeniz'de yarın 14 saat sürmesi beklenen fırtına için yurttaşları uyardı. Uyarıda, fırtınanın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 14:12, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji'nin verilerine göre yarın 00.00 ile 14.00 saatleri arası Samsun ve Kastamonu arasındaki bölgede fırtına bekleniyor.
Meteoroloji'nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:
"Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın (18.01.2025 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."