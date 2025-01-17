Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri belirlendi

Emekli maaşlarının hesaplara yatış tarihleri de açıklandı. Buna göre, SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını çekebilecek.

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifiyle, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine, dosya bazında asgari 12 bin 500 lira olan ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ayından itibaren 14 bin 469 lira olacak şekilde artırılıyor.

Farklar şubat ayına sarkabilir

Yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi ve yayınlanmasının ocak ayı sonuna yetişmemesi durumunda, fark ödemeleri şubat ayında hesaplara yatırılacak.