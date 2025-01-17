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Suriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklama

Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından kurulan geçici hükümet Türkiye'den gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300'e varan oranlarda artırmıştı. Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sorunun çözümü için yoğun bir ticari ve diplomatik trafik yürütüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 14:21, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:20
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Suriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklama

Yaşanan gelişmelerle alakalı Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta devam edeceği söylendi.

"Suriye ile ticaret ve iş birliği görüşmeleri devam ediyor"

Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin 11 Ocak 2025 itibarıyla tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçtiğini duyurdu. Yeni sistemin ülke genelindeki tüm sınır kapılarında ve gümrük noktalarında aynı şekilde uygulanacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Son olarak, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Firmalarımız aktif rol oynamaya devam edecek"

Bakanlık, Suriye'nin yeniden kalkınma sürecine Türk firmalarının aktif şekilde katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada, "Suriye'nin yeniden kalkınma sürecine Türk firmalarının aktif şekilde katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi." denildi.

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