Zabıt katibi duruşma salonunda kalp krizinden hayatını kaybetti

Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırılan Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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