Zabıt katibi duruşma salonunda kalp krizinden hayatını kaybetti
Ankara Adliyesinde görevli 55 yaşındaki katip Feramuz Deniz, duruşma salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 14:40, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:39
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli katip Feramuz Deniz, duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaptığı sırada aniden fenalaşarak sandalyeden düşüp başını yere çarptı.
Bilincini kaybeden Deniz'i mesai arkadaşları yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırılan Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Deniz'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.