Yaşlı kadın 20 yıllık birikimini sahte polislere kaptırdı

Bakan Tunç açıkladı: Yapay Zeka Bilim Komisyonu kuruluyor
Bakan Tunç açıkladı: Yapay Zeka Bilim Komisyonu kuruluyor
Tutuklanan Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz indirimi devam edecek mi?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz indirimi devam edecek mi?
Bakan Memişoğlu'ndan 'grip' açıklaması: Olağan dışı bir artış yok
Bakan Memişoğlu'ndan 'grip' açıklaması: Olağan dışı bir artış yok
Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: Hukuk işleyecek
Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: Hukuk işleyecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor
Zabıt katibi duruşma salonunda kalp krizinden hayatını kaybetti
Zabıt katibi duruşma salonunda kalp krizinden hayatını kaybetti
Suriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklama
Suriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklama
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı
Cevdet Yılmaz: Beklentiler dezenflasyonun süreceğini gösteriyor
Cevdet Yılmaz: Beklentiler dezenflasyonun süreceğini gösteriyor
Saldırı hazırlığında yakalandılar! 29 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığında yakalandılar! 29 terörist etkisiz hale getirildi
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Kamuda TROY kart dönemi
Kamuda TROY kart dönemi
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yaşlı kadın 20 yıllık birikimini sahte polislere kaptırdı

İstanbul Esenler'de 70 yaşındaki kadın, kendisini telefonla arayarak polis olduğuna ikna eden dolandırıcılara 20 yıllık birikimi olan 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 15:15, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:55
Yazdır
Yaşlı kadın 20 yıllık birikimini sahte polislere kaptırdı

Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Hatice Daban'ı cep telefonundan arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Telefondaki kişi Daban'a, isminin bir kuyumcu soygununa karıştığını ve kuyumcudan çalınan altınların şu an evinde olduğunu söyledi.

Daban'a, bu altınları kontrol amaçlı kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı, oğlunun da şu an karakolda olayla ilgili ifade verdiğini anlattı.

Dolandırıcılar, Daban'ı ikna etmek için konuşma sırasında evinin adresini, memleketindeki evini, çocuklarının adlarını tek tek saydı.

Verilen bilgilere güvenerek dolandırıcıların polis olduğunu zanneden Daban, evinde bulunan yaklaşık 800 bin liralık bilezik, çeyrek ve tam altınları bir poşete koydu.

Kadını yaklaşık 2,5 saat telefonda tutan dolandırıcılar, Daban'dan altın dolu poşeti evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki binanın girişine koymasını istedi.

Telefonda kadını yönlendiren dolandırıcılar, Daban'a tekrar eve dönmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada dolandırıcılardan biri altın dolu poşeti alarak sokaktan ayrıldı.

"20 senedir biriktiriyordum, 1 günde gitti"

Yaşadıklarını anlatan Hatice Daban, dolandırıcıların kendisini uzun süre telefonda tutuklarını, oğlunu aramasına da izin vermediklerini söyledi.

Daban, "Bana, 'Geldik buraya, arkana bakmadan git.' dedi. Ben de bıraktım gittim. Poşette çok altınım vardı. 6 bilezik, 7 tam altın, 33 yarım altın, 18 de çeyrek altın vardı." dedi.

Sonrasında dolandırıcıların telefonda verdiği talimatla evine döndüğünü belirten Daban, "Eve girdim. Namazımı kıldım. Ondan sonra 'Anne, bir otur, bir dinlen.' dedi. Sonra telefon kapandı. Tekrar kendisini aradım, ulaşamadım. Ev alacaktım, 20 senedir biriktiriyordum, 1 günde gitti. İnşallah bulunur." diye konuştu.

Yaşadıklarının ardından karakola giden Daban, kendisini polis olarak tanıtıp dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber