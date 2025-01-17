İş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı
Bayrampaşa'da iş yerinde sahte içki üretimi yapan şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 15:30, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:54
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen iş yerine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.
Şüpheli A.Ç. (64) polis ekiplerince gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada, toplam 7,5 litre sahte içki ve şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.