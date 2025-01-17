İş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı

Şüpheli A.Ç. (64) polis ekiplerince gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada, toplam 7,5 litre sahte içki ve şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net