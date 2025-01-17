CHP, iki yasa ve üç kararname için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraberinde Dahiliye Memurları Kanunu ve 375 sayılı Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

İki yasa ve üç Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için AYM'ye başvurduklarını ifade eden Günaydın, "Burada gördüğünüz gibi CHP, neredeyse haftada ya da 10 günde bir TBMM'den anayasaya aykırı kanunlar geçirildikçe mahkemenin önüne geliyor ve Türkiye'nin anayasal düzenini, vatandaşın da hukuki güvenliğini korumak için gerekli hukuki çalışmaları yerine getiriyor." diye konuştu.