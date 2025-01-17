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Teknik direktör Solskjaer, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını duyurduğu Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 15:46, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:46
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Teknik direktör Solskjaer, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Solskjaer'i taşıyan uçak, saat 14.30 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Norveçli teknik adamı, havalimanında Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı ile yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu karşıladı. Daha sonra Öztopaloğlu, Ole Gunnar Solskjaer'e çıkışta çiçek takdim etti.

Havalimanı çıkışında kısa bir açıklama yapan 51 yaşındaki teknik adam, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. İlk görüşmeleri, ilk konuşmaları yönetimimizle yaptık. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu harika şehirde olmak da çok güzel." ifadelerini kullandı.

- Solskjaer'in kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine 1990'da ülkesinin takımlarından Clausenengen'de başlayan Ole Gunnar Solskjaer, burada geçirdiği 5 sezondan sonra bir başka Norveç temsilcisi Molde'ye transfer oldu.

Molde'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Solskjaer, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a transfer olarak ilk kez ülkesi dışına çıktı.

Manchester United'da 1996'da başladığı futbolculuk kariyerini yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı 2007 yılında noktalayan Norveçli teknik adam, İngiliz ekibinde 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kıtalararası Kupa (FIFA Kulüpler Dünya Kupası), 2 FA Cup ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Manchester United Rezerv Takımı ile başlayan Solskjaer, futbol A takımı seviyesinde ilk deneyimini Molde'nin başında yaşadı.

Molde'de 2010 yılında göreve başlayan 51 yaşındaki teknik adam, Norveç ekibine 2011 yılında tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. Solskjaer, bir yıl sonra yeniden sezonu zirvede tamamladı. Deneyimli antrenör, Molde ile 2013 yılında Norveç Kupası'nı da kazanmayı başardı.

Daha sonra Ocak 2014'te Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin başına geçen Norveçli teknik adam, istenilen sonuçları alamadı ve lige veda etti.

Küme düşmenin ardından görevden ayrılan Solskjaer, Ekim 2015'te Molde'ye geri döndü.

Norveç ekibindeki ikinci döneminde ligi iki kez şampiyonun ardında tamamlayan Solskjaer, Aralık 2018'de Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçti.

Deneyimli teknik adam, Manchester ekibinin başında 2020-2021'de şampiyon Manchester City'nin ardından sezonu ikinci sırada tamamladı.

Solskjaer, Kasım 2021'de ise görevinden ayrıldı. Norveçli teknik adam, 3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmıyordu.

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