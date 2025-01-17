Bakan Kacır: Güneş paneli üretiminde Avrupa'da lideriz

Bakan Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa ettiği Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı.

Törende konuşan Kacır, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası arenada başarıyla faaliyet gösteren yeni tesisin hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin, siyasi istikrarın getirdiği ekonomik istikrarla, kalkınma yolculuğunda emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'na adım atarken, son 22 yılda Türk sanayisinin öncülüğünde ihracatını 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselten, OECD ülkeleri arasında sanayi üretimi artışında 1. sırada yer alan, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen bir Türkiye var artık." dedi.

Bakan Kacır, ekonomik ve siyasi bağımsızlığın, teknolojideki bağımsızlıkla doğrudan ilişkili olduğunun bilinciyle hareket ederek, kritik teknolojileri geliştiren ve üreten bir Türkiye'nin temellerini attıklarını dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda, kritik ve stratejik sektörlerde teknolojik kabiliyetleri güçlendirecek atılımları gerçekleştirdiklerini anlatan Kacır, enerjinin, üzerinde önemle durdukları stratejik değer taşıyan bir sektör olduğunu söyledi.

- Türkiye güneş paneli üretiminde lider

Son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların, ülkelerin enerjide tam bağımsızlık ve kaynak çeşitliliği arayışını kaçınılmaz hale getirdiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirerek Avrupa'da lider konuma geldik, dünyada dördüncü sıraya eriştik. Güneş paneli üretiminde ingottan panele kadar değer zincirinin tüm halkalarında üretim yetkinliğine sahibiz. Elbette bu başarı kendiliğinden olmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak teşvik ve destek mekanizmalarımızla ülkemizin güneş enerjisi sanayisinin, araştırma ve inovasyon ekosistemimizle güçlü bir sinerji içinde büyümesini sağlıyoruz. Teşviklerimizle 2012'den bu yana 5 bin 284 Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı tamamlandı. 160,6 milyar sabit yatırım gerçekleşti. 7 bin 255 istihdam sağladık."

Bakan Kacır, güneş paneli imalatı için 2012'den bu yana toplam yatırım tutarı 71 milyar liraya ulaşan 135 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini söyledi.

Son 22 yılda TÜBİTAK eliyle güneş enerjisi alanında 683 projeye, 1347 bilim insanı ve gence toplam 5,8 milyar lira destek verdiklerinin altını çizen Kacır, bu adımlar neticesinde güneş enerjisi sanayisinin son yıllarda katettiği muazzam mesafenin kendilerine büyük cesaret verdiğini belirtti.

Türkiye'nin önünde büyük fırsat penceresi bulunduğunu, entegre yatırımların hayata geçirilmesini mümkün kılacak büyük bir pazara sahip olduklarını dile getiren Kacır, "Mevcut üretim altyapımızı katma değerli üretimi odağa alan yatırımlarla beslemek, küresel güneş paneli pazarında ülkemizin etkin bir oyuncu olması için anahtar rol oynuyor. Ülkeler arasında yükselen duvarlar, ticaret ve teknoloji başlıklarında pek çok pazara açılan kapı niteliğindeki ülkemiz için yeni yatırımların hayata geçmesini hızlandırma potansiyeli taşıyor. Yeter ki bizler hazırlıklı olalım." dedi.

Bakan Kacır, son dönemde teşvik politikalarını güncellediklerini, yüksek teknoloji yatırımlarını önceleyen ve kapsamlı destekleri devreye alan bir yapıya kavuşturduklarını ifade etti.

- "Çip üretiminde ülkemize stratejik bir kabiliyet katacak"

Bugün de yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki yolculuklarında çok önemli bir yatırımı İzmir'de faaliyete geçirdiklerini dile getiren Kacır, açılışı yapılan tesisin, yıllık 800 megavat kapasiteli güneş hücresi yatırımını tamamladığını söyledi.

Bakan Kacır, "Bu yatırımı kıymetli kılan bir diğer unsur, devamında gerçekleştirilecek wafer ve ingot yatırımı. Zira bu yatırım, güneş enerjisi sektörünün ingot ihtiyacını karşılamanın ötesinde, teknoloji savaşlarının kritik hale getirdiği çip üretiminde de ülkemize stratejik bir kabiliyet katacak." dedi.

Kamu ve özel sektörün tüm imkanlarını seferber ederek 81 ilde yürüttükleri kalkınma hamlesinde, İzmir'e de hak ettiği kıymeti verdiklerini vurgulayan Kacır, son 22 yılda İzmir'de 6 bin 754 yatırım teşvik belgesi ile 990 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 190 bin kişilik istihdamın önünü açtıklarını kaydetti.

Kacır, İzmir Kalkınma Ajansı eliyle şehrin yerel potansiyelini harekete geçirecek 665 projeye 5,2 milyar lira destek verdiklerini belirterek, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve bölgesel kalkınma politikalarının 5 yıllık yol haritasını oluşturan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde, İzmir'i, rekabet gücünü artıracak potansiyel bir küresel şehir olarak tanımladıklarını anımsattı.

Stratejilerinde turizm, temiz enerji ve çevre teknolojilerini de İzmir'in küresel rekabet gücünün artırılması için öncelikli sektörler olarak ifade ettiklerini vurgulayan Kacır, yakın dönemde devreye alacakları Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile de İzmir'e yeşil teknolojilere yönelik yeni tesisler kazandıracaklarını söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, bakanlar Kacır ve Bayraktar ile beraberindekiler, açılışı yapılan tesisi gezdi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer katıldı.