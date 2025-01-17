Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: 2025 çok daha iyi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresinin ardından STK temsilcileri ve iş adamlarıyla buluştu.

Bölgedeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivmenin hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kıldığını söyleyen Erdoğan, ekonomide uyguladıkları programların olumlu etkilerini görmeye başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görülmüyor. Dış dengemiz iyileşiyor, dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz milli gelire oranla geriliyor."

Erdoğan, turizmde bu senenin rekorlar yılı olacağını ifade ederken, "Enflasyonla mücadele de belli bir aşamaya geldik. 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız." dedi.