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Avukattan ilginç savunma: Ben de alkollü araç kullanıyorum, normal

Edirne'de bisikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Dr. Barçın Barı davasında, tutuklu sanığın avukatı Demirkan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir, ben de alkollü araba kullanıyorum" sözleriyle savunma yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 19:25, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 19:56
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Avukattan ilginç savunma: Ben de alkollü araç kullanıyorum, normal

Edirne'de 29 Ağustos 2024 tarihinde Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 33 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Barçın Barı davasının karar duruşması Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kazada hayatını kaybeden bisikletli Barçın Barı'nın avukatları duruşmada yaptıkları savunmada, sanık otomobil sürücüsü B.K'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğunu belirterek, kaza anında yapılan alkol ölçümünde 300 promil alkollü olduğunu söylediler.

Tutuklu sanık otomobil sürücüsü B.K'nın avukatı Demirkan Çağlayan da, duruşmada savunma yaptı. Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu belirterek savunmasına başlayan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketir araç kullanır. Ben de alkollü arabaya biniyorum, yakalarsalar ceza versinler" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme hakimi, otomobil sürücüsü sanık B.K'nın kaza anında 300 promil alkollü olduğuna, daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğuna, kastla öldürme suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunun değerlendirilmesine karar vererek, dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Mahkeme hakimi, "hukuki ve vicdani kanaatine varılarak davaya bakmanın mahkememizin görevinde olmadığı anlaşılmakla mahkememizin davadan görevsizliğine" sözleriyle duruşmayı sonlandırdı.

Duruşmanın sonunda Barçın Barı'nın eşi Aslı Barı ve avukatları açıklama yaptı. Öte yandan, kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Korku dolu anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

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