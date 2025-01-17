İzmir'de okulda çekilen mezuniyet görüntülerine inceleme
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova ilçesinde bir okulda mezuniyet eğlencesinde gerçekleştiği iddia edilen görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 20:37, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 20:57
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda gerçekleştiği öne sürülen görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.
Bu kapsamda konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.