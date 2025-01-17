İzmir'de okulda çekilen mezuniyet görüntülerine inceleme

Bu kapsamda konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda gerçekleştiği öne sürülen görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

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