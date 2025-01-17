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Yarıyıl tatili başladı, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı

Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatiline girmesinin ardından yollara akın eden vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 20:47, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 20:49
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Yarıyıl tatili başladı, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı

2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi tamamlandı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, ilk ve ortaöğretim kurumlarında yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" sundu. Vatandaşlar, tatillerini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için mesai saatinin ardından yollara akın etti.

43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Akşam saatlerinde başlayan yoğunluk, özellikle Ankara-Kırıkkale ve Kayseri-Kırıkkale karayollarında etkili oldu. Yoğun trafik, dron ile havadan görüntülendi ve kayıt altına alındı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun araç trafiği bir süre etkili olduktan sonra normale döndü.

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