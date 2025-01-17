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Evliliğe izin çıkmadı; sevgilisi ile annesini tüfekle vurdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yunus K. (29), evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. (50) ve sevgilisi Ş.Ş.'yi (17) pompalı tüfekle vurdu. Anne- kızın hayati tehlikesi sürerken; Yunus K. ile akrabası H.K. (29), tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 22:08, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:59
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Evliliğe izin çıkmadı; sevgilisi ile annesini tüfekle vurdu

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yurtoğlu Mahallesinde meydana geldi. Yanına akrabası H.K.'yı da alan Yunus K., iddiaya göre, evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. ve sevgilisi Ş.Ş.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan anne ve kızı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan koordineli çalışmalarda şüphelilerin, Karabağlar'da ormana kaçtıkları belirlendi. Yunus K. ve akrabası H.K., ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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