Togg T10X sıfır faizli kredi kampanyası

2025 model Togg T10X sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli kredi kampanyası anlaşmalı bankalar üzerinden sürüyor. Togg sahibi olmak isteyen vatandaşlar İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2 farklı araç kampanyasına başvurabilecek. İşte Togg T10X fiyatı ve kredinin ayrıntılar.

TOGG'A ÖZEL SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI



Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 2025 model T10X araçları için cazip kredi seçenekleri sunuyor. Togg T10X almak isteyenler, sıfır faizle finansman avantajından faydalanabiliyor. %0 faizle, 500 bin TL krediyle, 12 ay vadeli araç sahibi olma imkanı bulunurken, 650 bin TL kredi seçeneğinde ise %0,99 faiz oranı uygulanıyor.

TOGG T10X FİYATLARI NE KADAR?



Togg T10X modelinin fiyatları şöyle;

V1 RWD Standart Menzil versiyon 1 milyon 440 bin TL,

V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1 milyon 680 bin TL'

2 RWD Uzun Menzil versiyonunu 1 milyon 830 bin TL