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Dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullanan öğretim üyesine soruşturma

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde bir öğretim üyesi hakkında, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 22:47, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:50
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Dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullanan öğretim üyesine soruşturma

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlere yönelik kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin Rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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