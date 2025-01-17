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Galatasaray, ligde ilk kez deplasmanda puan kaybetti

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 22:58, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:59
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Galatasaray, ligde ilk kez deplasmanda puan kaybetti

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü penaltıdan Victor Osimhen atarken, Atakaş Hatayspor'da ise Cemali Sertel fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 19. maçında 3. beraberliğini yaşayarak puanını 51'e çıkardı.

Atakaş Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

- İlk kez deplasmanda puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez deplasmanda puan kaybetti.

Bu maça kadar konuk olduğu 8 lig karşılaşmasını kazanan sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon dış saha ilk puan kaybını yaşadı.

"Cimbom", ayrıca bu sezon sahasında ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda puan kaybetmişti.

- Deplasmandaki rekor galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi, Atakaş Hatayspor beraberliğiyle sona erdi.

Bundan önce dış sahadaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 deplasman maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da konuk olarak çıktığı ilk 8 maçı kazanarak 17 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Galatasaray, 17 maçla ligde deplasmanda üst üste en fazla maç kazanan takım rekoruna sahip.

- Beş maçlık galibiyet serisi sonlandı

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında ikas Eyüpspor ile berabere kaldıktan sonra çıktığı 5 maçı kazanmıştı.

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisini son buldu.

- 24 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 24 maçta 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

- Kalesini gole kapatmakta zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 19 maçın 15'inde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, ligin geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 22 gol yedi.

- Muslera, Bülent Korkmaz'ın maç sayısına ulaştı

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla ligde en fazla maça çıkan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etti.

Uruguaylı file bekçisi, Atakaş Hatayspor karşısında 428. kez sarı-kırmızılı formayı giyerek Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz ile maç sayısını eşitledi.

- Osimhen, 14. golüne ulaştı

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Victor Osimhen, bu sezon 14. kez topu ağlarla buluşturdu.

Sezon başında sürpriz şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol attı.

Süper Lig'de 14 karşılaşmada 11 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

- Ligde ilk kez Hatayspor'la berabere kaldı

Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez Atakaş Hatayspor'la berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Hatayspor ile oynadığı 9 maçın 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.

"Cimbom", Hatayspor'la bugün oynadığı 10. karşılaşmada ise sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

- Hatayspor'un kalecisi Bekaj, maça damga vurdu

Hatayspor'un Kosovalı file bekçisi Visar Bekaj, kurtarışlarıyla takımının puan almasında önemli rol oynadı.

Bekaj, 62. dakikada Victor Osimhen'in pasında topla buluşan Dries Mertens'in vuruşunda topu kurtardı. 65. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda topu çelen Bekaj, 71. dakikada da Mertens'in ceza sahası içinden çektiği şutta gole izin vermedi.

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