Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getiren AK Parti'dir

Atık su skandalı! Bakanlıktan BUSKİ'ye rekor ceza
Atık su skandalı! Bakanlıktan BUSKİ'ye rekor ceza
Dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullanan öğretim üyesine soruşturma
Dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullanan öğretim üyesine soruşturma
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: 2025 çok daha iyi olacak
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: 2025 çok daha iyi olacak
Konut fiyatlarında son 3 ayın en düşük artışı
Konut fiyatlarında son 3 ayın en düşük artışı
Karahan açıkladı: İşte MB'nin yıl sonu enflasyon hedefi
Karahan açıkladı: İşte MB'nin yıl sonu enflasyon hedefi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Bakan Tekin'den velilere uyarı: Dijital bağımlılık ciddi bir tehdit
Bakan Tekin'den velilere uyarı: Dijital bağımlılık ciddi bir tehdit
Beşiktaş Belediye'sinde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş Belediye'sinde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Bakan Tunç açıkladı: Yapay Zeka Bilim Komisyonu kuruluyor
Bakan Tunç açıkladı: Yapay Zeka Bilim Komisyonu kuruluyor
Tutuklanan Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz indirimi devam edecek mi?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz indirimi devam edecek mi?
Bakan Memişoğlu'ndan 'grip' açıklaması: Olağan dışı bir artış yok
Bakan Memişoğlu'ndan 'grip' açıklaması: Olağan dışı bir artış yok
Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: Hukuk işleyecek
Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: Hukuk işleyecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor
Zabıt katibi duruşma salonunda kalp krizinden hayatını kaybetti
Zabıt katibi duruşma salonunda kalp krizinden hayatını kaybetti
Suriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklama
Suriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklama
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı
Cevdet Yılmaz: Beklentiler dezenflasyonun süreceğini gösteriyor
Cevdet Yılmaz: Beklentiler dezenflasyonun süreceğini gösteriyor
Saldırı hazırlığında yakalandılar! 29 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığında yakalandılar! 29 terörist etkisiz hale getirildi
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getiren AK Parti'dir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti'nin enerjiden eğitime, sağlıktan sanayi ve teknolojiye, Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getirdiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 23:10, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:12
Yazdır
Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getiren AK Parti'dir

Kacır, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde, İzmir'de gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'ye baştan başa eserler, hizmetler kazandıran, asırlık eserlerle Türkiye'nin, Türk milletinin tarihine, kaderine damgasını vuran iktidar partisi olduğunu belirten Kacır, "Enerjiden eğitime, sağlıktan sanayi ve teknolojiye, Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getiren AK Parti'dir." dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin geçmişte uçak, helikopter üretmesine engel olunduğunu, Devrim otomobilinin yollarda bırakıldığını ancak şimdi devrin otomobilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yollara çıktığını ifade etti.

- "Gabar'da günde 71 bin varil petrol üretiyoruz"

Türk milletinin artık gökyüzüne imzasını attığını söyleyen Kacır, şöyle konuştu:

"Demek ki Türk milletinin evlatlarının başkalarından geri kalır bir yanı yokmuş. Türkiye'yi hayalleriyle buluşturan parti Allah'a hamdolsun biziz. 'Türkiye'de petrol vardı da biz mi içtik' diyorlardı değil mi? Gabar'daki teröristleri temizledik. Şimdi günde 71 bin varil petrol üretiyoruz. Hep merak ediyorduk. Ya bütün çevremizdeki ülkelerde ya petrol var, ya doğal gaz. 'Niçin bizde yok diyorduk?' İşte Karadeniz'de gazı bulan, çıkaran yine Allah'a hamdolsun biziz. 1950'lerde nükleer santral projesi çizilmeye başlandı ülkede ama çivi bile çakılamadı AK Parti iktidara gelene kadar. Bakın dünyada 400'den fazla nükleer santral var. 1 tane bile yapılmadı bizden önce Türkiye'de. Şimdi Türkiye'yi nükleer enerji santraline eriştiren yine Allah'a hamdolsun biziz. Kimse bizim elimize su bile dökemez. Biz eser, hizmet, proje siyasetinin partisiyiz."

Kacır, Türkiye'de daha yapacak çok işleri olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da AK Parti'nin genç siyasetçileri yetiştirdiğini ve onlara sorumluluk verdiğini söyledi.

Partisinin genç siyasetçilerine her türlü görevi verdiğini, sonra da bu görevi en iyi şekilde icra edenlerin önünü sonuna kadar açtığını dile getiren Dağ, "Hep birileri AK Parti'ye ömür biçme derdinde oldu. Son yerel seçimde bu ömür biçmeler artmaya başladı ama AK Parti'nin yetiştirdiği kadrolardan yola çıkarak herkes bilsin ki sadece 2028'de değil, 2033'te, 2038'de AK kadrolar iktidar olarak bu ülkeyi yönetecektir." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da gençliğinin en güzel zamanlarını teşkilatta geçirdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine adadığını ifade etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını eleştiren İnan, şunları kaydetti:

"Bir de tutturmuşlar, diyorlar ki bunlar, 'İzmir'i cezalandırıyor.' Değerli hemşehrilerim, İzmir'i cezalandıranlar yok, İzmir'i istismar edenler var. İzmir'e Konak Tüneli, havalimanı, stat, kültür merkezini yapana 'İzmir'i cezalandırıyor' diyeceksin. Öte yandan lağım çukuruyla, kötü kokularla İzmirlilerin balkona çıkmasını engelleyen CHP yönetimi de 'İzmir'i seviyor' olacak. Sizin bu istismarınıza kadrolarımızla koskoca bir şekilde 'dur' diyerek durduracağız."

Kongreye, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Başkanı Bilal Saygılı ile partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede, Mehmet Emin İçelli, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber