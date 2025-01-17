Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar yönünde seyreden E.T. idaresindeki 26 B 1571 plakalı otomobil, Seyitgazi'ye bağlı Kesenler Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen I.H.Y. yönetimindeki 07 BZJ 429 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 26 B 1571 plakalı otomobildeki yolcu İsmail T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan yolcular H.Y, C.Y, E.Y. ile sürücüler E.T. ve I.H.Y, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.