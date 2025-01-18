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Esnafa ve gençlere sıfır faizli kredi! Meslekler açıklandı

Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkarlara 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 döneminde yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunulacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren işletmelere kredi sıfır faizli olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 07:23, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 07:26
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Esnafa ve gençlere sıfır faizli kredi! Meslekler açıklandı

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması maksadıyla; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın bankaca veya KKTC'de faaliyet gösteren banka şubelerince esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında devreden kredilere ve aynı tarihler arasında kullandırılacak kredilere, esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından belirtilen oranlarda indirim yapılacak.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ

1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasına devreden kredilere ve aynı tarihler arasında kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasında devreden kredilere, yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak. Öte yandan, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği vb.) faaliyet gösteren ve 'Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi' sahibi esnaf ve sanatkarlara, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından sağlanan hibe be faizsiz kredi desteğinden faydalananlar hariç olmak üzere 300 bin liraya kadar KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı'nı ya da İleri Girişimci Destek Programı'nı bitiren ve başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında bu kapsamda bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasına devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Kullandırılan krediler ile ertelenen veya taksitlendirilen krediler nedeniyle oluşan hazine faiz desteği tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla belirtilen oranlarda indirim uygulanarak esnaf ve sanatkarlara yansıyan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Hazine faiz desteği ödemelerinden, haksız olarak yararlandığı tespit edilen esnaf ve sanatkarlar, beş sene süreyle hazine faiz destekli kredi uygulamasından faydalandırılmayacak.

Kaynak: Cevdet Fırat Aydoğmuş

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