Suriye ile serbest ticaret anlaşması yolda

Suriye'de yeni yönetim 11 Ocak'ta ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçti. Geçici hükümetin aldığı bu kararın "Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırdığı" yönünde manipüle edilmesi üzerine bakanlık yaptığı yazılı açıklama ile iddialara açıklık getirdi. Bakanlık son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini vurguladı. Bunun yanı sıra önceki gün yapılan görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapıldığına ve iki ülkenin de daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının (STA) hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldığına vurgu yapıldı. Ticaret anlaşmasının önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek yüz yüze toplantıda gündeme getirileceği de açıklamada yer aldı.

TÜRK FİRMALARI AKTİF ROL ÜSTLENECEK

Suriye'de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında Türkiye ile Suriye makamlara arasında ortak çalışmalar yürütüleceği öğrenildi.

Bunun yanı sıra Suriye'nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, Türk firmalarının aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edeceğine vurgu yapılırken Suriyeliler ile ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olunduğu belirtildi.