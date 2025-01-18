Zirai ilaç kullanımı böceklerle bitirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisit konusunda hem iç piyasa hem de dış piyasada satılacak ürünlerde zirai ilaç kullanımını en aza indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bakanlık, tarlalardaki zararlıların karşıtlarını üreterek planlı tarıma göre bölgelere salacak. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen proje ile örneğin; bölgelere göre toprak analizi yapılmasının ardından tarımsal ürünlere zararı bulunan yaprak bitlerini yok etmek amacıyla binlerce uğur böceği üretilecek ve ihtiyaç duyulan bölgeye hızla dağıtılacak. Böylece tarlalara zararlı olan böcekler dışında yararlı türlerin zirai ilaçlar ile ölmesi engellenecek ve zirai ilaç kullanımı azaltılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA KATKI

Zararlı böceklerin yok edilmesinde kullanılacak olan canlıların yıldan yıla kullanılması durumunda kimyasal mücadeleye olan ihtiyacı azaltacağı ya da tümüyle ortadan kaldırması hedefleniyor. Böylece zararlılar ile mücadelede kullanılan canlılar birkaç yıl içinde bölgeye adaptasyon sağlayarak hem pestisit kalıntılarının önüne geçecek hem de çiftçi için ek bir maliyet oluşturan zirai ilaçların kullanımını bitirip çiftçinin üründen daha fazla kar elde etmesini sağlayacak.

Hububat üretiminde hedef yüzde 13 artış

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Lisanslı Depo Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi'ne katıldı. Yumaklı burada yaptığı konuşmada, üretim planlamasıyla birim alandan elde edilen ürünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, 3 yılın sonunda yani 2028'de hububat ürünleri üretiminde yüzde 13'lük artış sağlamak" dedi. Yumaklı, geçen yıl hububat miktarının yaklaşık 39 milyon ton olduğunu aktararak, birçok ülkenin ihtiyacının üzerinde üretim gerçekleştirildiğini kaydetti. Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada dokuzuncu olduğunu belirten Yumaklı, 2023'te 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ettiklerini açıkladı.

Ali Kürşat Büyükada