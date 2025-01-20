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Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21

Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettiklerini belirten TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Yıl sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz" dedi. Karahan ayrıca, risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükünün yıllık 7 milyar dolar azaldığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 07:44, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:49
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Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonu hakkında açıklama yaptı. İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engellediklerini kaydeden Karahan, "Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik. Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükü yıllık 7 milyar dolar azaldı" dedi. Karahan, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi.

MERKEZİN REZERVİ 115 MİLYAR $ ARTTI

Karahan, Mayıs 2023-Ocak 2025 döneminden bu yana rezervlerin 115 milyar dolar arttığını, rezervlerdeki iyileşmenin yurt içi kaynaklı olduğunu söyledi. Cari açıktaki düşüşün dış finansman ihtiyacını Mayıs 2023 ile Kasım 2024 dönemleri arasında 48 milyar dolar azalttığını, 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5 olan cari açığın GSYH'ye oranının 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7'ye gerilediğini belirten Karahan, sermaye girişlerinin yeniden başladığını dile getirdi.

İTHALATTA GERİLEME SÜRÜYOR

"Kaynak girişi artarken, faiz maliyeti azalmaktadır. Mayıs 2023 sonrası 53,5 milyar dolarlık kaynak girişi gerçekleşti" diyen Karahan, Türkiye'nin ihracatı artarken ithalatının azaldığını belirtti. Karahan, Mayıs 2023 ile Aralık 2024 arasında ihracatın 7,7 milyar dolar arttığını, ithalatın 32 milyar dolar azaldığını bildirdi.

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