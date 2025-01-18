Ataşehir'de otel yangını: 3 ölü 2 yaralı

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndek 3 katlı bir otelin eksi birinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yangında 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Anne Muchoki ve 2 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, söndürüldü. Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi gözaltına alındı.