Feci kazada motokurye can verdi
Ankara'da, seyir halindeki otomobil, motokuryeye arkadan çarptı. Kazada yaralanan motokurye, kaldırıldığın hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 08:36, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 08:37
Ankara'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kurye Murat R. yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat R. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat R., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.