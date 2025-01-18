Feci kazada motokurye can verdi

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat R., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kurye Murat R. yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat R. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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