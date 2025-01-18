Artvin'deki barajlardan ülke ekonomisine 19 milyar lira katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çoruh'un mavi gerdanlıkları olarak adlandırılan Muratlı, Borçka, Deriner, Artvin ve Yusufeli barajlarında enerji üretimi kesintisiz devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen "Çoruh Havzası Projeleri" kapsamında inşa edilen ve farklı yıllarda devreye alınan barajlarda bugüne kadar 50,4 milyar kilovatsaat enerji üretildi. Barajlarda üretilen enerjinin ülke ekonomisine katkısı ise 136 milyar 199 milyon 459 bin lira oldu.

Temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı iki yıl önce kısmen, tam kapasite olarak da Mart 2024'te faaliyete alındı.

Yusufeli Barajı'nda 2024'te 5 milyar 213 milyon 253 bin lira değerinde 1,9 milyar kilovatsaat enerji üretildi.

Temelden 249 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan ve 2012'de işletmeye alınan Deriner Barajı'nda da geçen yıl 2,2 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek, ekonomiye 6 milyar 191 milyon 339 bin lira katkı sağlandı.

Çoruh Vadisi'nde inşa edilen ilk baraj olan ve 2005'te hizmete alınan Muratlı'da geçen yıl 1 milyar 571 milyon 800 lira değerinde 582,1 milyon kilovatsaat, 2007'de faaliyete giren Borçka Barajı'nda 3 milyar 338 milyon 776 bin liralık 1,2 milyar kilovatsaat, işletmeye 2015'te alınan Artvin Barajı'nda ise 3 milyar 70 milyon 536 bin liralık 1,1 milyar kilovatsaat enerji üretildi.