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Sucu dükkanına operasyon: Damacanın içinden su çıkmadı

Beyoğlu bir sucu dükkanına düzenlenen operasyonda, damacana ve bidonların içerisinde toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yusuf K. tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 10:15, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:56
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Sucu dükkanına operasyon: Damacanın içinden su çıkmadı

İstanbul'da son 4 günde sahte içkiden 38 kişinin hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi'nde bir sucu dükkanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 16 Ocak'ta dükkana operasyon düzenlendi.

İş yerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, 5 adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.

BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

Aramalar sonrasında gözaltına alınan Yusuf K. (52), Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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