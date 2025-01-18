Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. (30) ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A.Y. (28) yakalandı.

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