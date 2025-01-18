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İlk kez silahlanan Bayraktar TB3 hedefi tam isabetle vurdu

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 PT-3, MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 11:21, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:23
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İlk kez silahlanan Bayraktar TB3 hedefi tam isabetle vurdu

Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerine başladı.

Hedefi tam isabetle vurdu

Bayraktar TB3 SİHA, 17 Ocak Cuma günü Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden Roketsan tarafından geliştirilen iki adet MAM-T mühimmatı ile havalandı.

Atış testi icra etmek için havada seyreden Bayraktar TB3, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile gerçekleştirdiği ilk atışta belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Silahlanan Bayraktar TB3 SİHA, belirlenen test takvimine göre geliştirme süreci kapsamında faydalı yük ve mühimmat entegrasyon testlerine devam edecek.

İniş destek ekipmanı kullanmadan TCG Anadolu'ya indi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.

Yerli ve milli motorla havalandı

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

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