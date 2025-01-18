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Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' aracılığıyla sağlık riski taşıyan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak ilkokul çocuk çantasında kimyasal madde tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu ürünün piyasaya sunulması yasaklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 13:45, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:59
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Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda çocuk giyiminde sıklıkla kullanılan bazı ürünlerle ilgili önemli bir uyarı yayımlıyor. Bakanlık Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığı ile okul çağındaki çocuklar için üretilen bazı okul çantalarında potansiyel sağlık riskleri bulunduğunu bildirdi. Yapılan incelemelerde, Relaxion marka okul çantalarında kullanılan bazı kimyasal bileşenlerin sağlık açısından tehlikeler oluşturabileceği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından Relaxion marka okul çantalarında kullanılan bazı kimyasal bileşenlerin sağlık açısından tehlikeler oluşturabileceği ortaya çıktı.

Yapılan ekolojik testler, çantanın içeriğinde yer alan kadmiyum maddesinin çevresel ve sağlık açısından tehlikeler oluşturduğunu gösterdi. Kadmiyum, kanserojen özelliklere sahip bir kimyasal olup, özellikle çocuklar için ciddi sağlık riskleri taşıyor. Ticaret Bakanlığı, bu maddelerin kullanımının 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile uyumsuz olduğunu belirterek, ilgili okul çantasının piyasaya arzının yasaklandığını ve ürünlerin toplatılmasına yönelik işlem başlatıldığını açıkladı.

SAĞLIK RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER TOPLATILDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Koçak Çanta Saraciye Ltd. Şti. tarafından üretilen Relaxion İlkokul Çantası (model kodu: 1350) için toplatma kararı alındığı ve ürünlerin piyasadan geri çekileceği bildirildi.

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