Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti

Aralık ayında Merkez Bankası faiz indirimlerine başladığını duyurmuştu. 2025'te bu indirimlerin devam etmesi beklenirken kredi faiz oranlarına da yansıması öngörülüyor.

Durum böyle olunca fırsatçılar hızlı bir şekilde harekete geçti. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformunda yer alan ilan da bu sürecin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

KREDİ İNDİRİMİ SONRASI FİYAT ARTIŞI

3 milyon 995 bin TL'ye satışa sunulan bir daire için belirtilen not, şu şekildeydi: "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL'den satılacak." Bu açıklama, fırsatçıların faiz indiriminin hemen ardından fiyatları artırmaya hazırlık yaptığını gözler önüne sermiş oldu.