Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Konut kredilerinde beklenen faiz indirimi fırsatçıları harekete geçirdi. Türkiye'nin ünlü emlak sitesinde yayımlanan satılık daire ilanını gören şoke olurken, yaşanan durum apaçık gözler önüne serildi.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 12:45, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:47
Aralık ayında Merkez Bankası faiz indirimlerine başladığını duyurmuştu. 2025'te bu indirimlerin devam etmesi beklenirken kredi faiz oranlarına da yansıması öngörülüyor.
Durum böyle olunca fırsatçılar hızlı bir şekilde harekete geçti. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformunda yer alan ilan da bu sürecin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.
KREDİ İNDİRİMİ SONRASI FİYAT ARTIŞI
3 milyon 995 bin TL'ye satışa sunulan bir daire için belirtilen not, şu şekildeydi: "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL'den satılacak." Bu açıklama, fırsatçıların faiz indiriminin hemen ardından fiyatları artırmaya hazırlık yaptığını gözler önüne sermiş oldu.