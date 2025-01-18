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Bu odaya giren herkes bir anda geriye gidiyor

Antalya'da yaşayan Ayşe Harmankaya, babaannesinin gaz lambasıyla tanıştıktan sonra antikalara ilgi duymaya başladı ve bu merak zamanla tutkuya dönüştü. Antika eşyalarla dolu odaya giren koleksiyonerler, tarihe yolculuk yapıyor...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 13:00, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:01
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Bu odaya giren herkes bir anda geriye gidiyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ayşe Harmankaya, babaannesinin gaz lambasından ilham alarak başladığı antika koleksiyonculuğunu, zamanla bir mesleğe dönüştürdü. Küçük yaşlarda başladığı bu hobisi, hızla bir tutkuya dönüşen Harmankaya, 6 yıl içinde pek çok değerli antika eşya topladı.

Zamanla antikaya ilgisi artan Harmankaya'nın bu ilgisi büyüyerek onu önemli bir koleksiyoncu haline getirdi. Bugün, Kaleiçi'nin tarihi dokusuyla özdeşleşmiş asırlık bir konakta, bir araya getirdiği bu nadide parçaları sergileyen Harmankaya, aynı zamanda koleksiyonundaki bazı eşyaların satışını da gerçekleştiriyor.

Harmankaya, yaptığı açıklamada, antikacılığın başlangıçta sadece bir hobi olduğunu ancak zamanla bir meslek haline geldiğini ve koleksiyonculuğun hayatında önemli bir yer edindiğini belirtti.

"Bu eşyaları görünce, 'Keşke o tarihlerde yaşım daha büyük olsaydı, ben de bunu kullansaydım, giyseydim' diyorum. Hep eski zamanlarda yaşamayı, eski eşyaları görmeyi istemiştim" ifadelerine yer veren Harmankaya, özellikle babaannesinin eşyalarının ilgisini çektiğini aktardı.

Harmankaya, her gün titizlikle bakımını yaptığı yaklaşık 5 bin tarihi eşyanın arasında Osmanlı dönemine ait beşikler, 250 yıllık gelin aynaları, gelin kemerleri, gelin sandıkları, eski televizyonlar, dikiş makineleri, Alman yapımı bisiklet, el oyması koltuklar, çini eşyalar, körüklü fotoğraf makineleri ve orijinal papirüsler gibi değerli ve nadir parçalar bulunduğunu belirtti.

"NOSTALJİ HAVASI OLDUĞU İÇİN GURADAN GİTMEK İSTEMİYORLAR"

Eşyalarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile Harmankaya şu ifadeler yer verdi:

"Eşyaların bir kısmı koleksiyonerler, otel sahipleri ya da müze açmak isteyenler tarafından satın alınıyor. Turistler ise yükte hafif, pahada ağır objeleri tercih ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerindeki müzayedelere katılıyorum, eşyalar alıyorum. Buraya gelenlere, bu eşyaların artık bulunamadığını, antikaların ne kadar değerli olduğunu anlatıyorum. Ben anlattıkça gelenlerin hoşuna gidiyor, ilgisini çekiyor. Nostalji havası olduğu için buradan gitmek istemiyorlar. Hiç tanımadığım insanlar bile bir süre sonra sık gelmeye başlıyor. 'Buranın havası çok güzel, buradan çıkmak istemiyoruz' diyorlar. Eskileri yaşatmaya çalışıyoruz. Antikayı bilen, seven alıyor."

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