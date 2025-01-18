Şam'a ilk sefer 23 Ocak'ta yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak 2024'te başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye-Suriye uçuşlarının 10 yıl aranın ardından yeniden başlayacağını belirtti.

Bakan ayrıca, Türkiye'deki havalimanı sayısının 2002'de 26'dan 58'e çıkartıldığını ve uçuş ağının 132 ülkede 349 noktaya ulaştığını ifade etti. Türk Hava Yolları'nın 2024 yılı içinde Şili'nin başkenti Santiago'ya ve Avustralya'nın Melbourne ile Sydney şehirlerine yeni seferler düzenleyeceğini de duyurdu.

Uraloğlu, Şam seferlerinin Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Türkiye'nin Suriye'deki Halep ve Şam havalimanlarındaki mevcut durumu inceleyerek, gerekli güvenlik ve seyrüsefer düzenlemeleri yapmak üzere ekipler gönderdiğini ve Türk Hava Yolları'nın da Şam'a heyet gönderdiğini belirtti. Şam seferlerinin haftada 3 frekans olarak planlandığını ve bu adımın Suriye'deki istikrarın sağlanmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.