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Bakan Fidan'dan Hamas-İsrail ateşkesiyle ilgili kritik mesaj: Takipçisi olacağız!

Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklamalarda bulundu. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirten Fidan, "Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, Gazze'ye yardımların iletilmesinin takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 13:10, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:12
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Bakan Fidan'dan Hamas-İsrail ateşkesiyle ilgili kritik mesaj: Takipçisi olacağız!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gitti. İlk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Fidan, daha sonra da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İki bakan siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konularının ele aldı. Daha sonra Fidan ve Bayramov basın açıklaması için kameralar karşısına geçti.

"ATEŞKESİN KALICI HALE GELMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Gazze'deki ateşkesi değerlendiren Bakan Fidan, alınan karardan memnun olduklarını söyledi. Bakan Fidan, "Adil ve kalıcı barışa yönelik girişimleri destekliyoruz. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, Gazze'ye yardımların iletilmesinin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'IN YANINDA DURDUK, DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Azerbaycan-Türkiye ilişkisini de değerlendiren Fidan, "En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz. Ortaklığımız zamandan bağımsızdır, kader birliğidir. Azerbaycan'ın hep yanında durduk. Tüm gücümüzle hep birbirimizin yanında durduk. Karabağ Savaşı sırasında bu bağlamda Azerbaycan'ın yanında durduk. Bundan sonra da durmaya da devam edeceğiz. Enerji ve ulaştırma alanındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini düşünüyoruz. Kars-Nahçıvan demiryolu projesini en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış herkesin yararınadır." dedi.

AZERBAYCAN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİNİN AÇILIŞI İÇİN DESTEK SÖZÜ

Fidan sözlerini şöyle tamamladı: "Azerbaycan'ın Şam'daki büyükelçiliğini yeniden faaliyet geçirilmesi konusunda desteğimizi vereceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barışa destek vermektedir. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye'dir. Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan'dır."

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