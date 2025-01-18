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2024'te doğan bebeklere en çok konan isimler belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında nüfus kütüklerine tescil edilen bebek sayısını açıkladı. Geçen yıl 937 bin 369 bebeğin kimliğinin çıktığını belirten Bakan, en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimlerini de paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:58
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2024'te doğan bebeklere en çok konan isimler belli oldu

Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en çok tercih edilen bebek isimlerine dair bilgileri paylaştı.

Kızlarda Defne, erkeklerde Alparslan

1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğumun gerçekleştiğini açıklayan Bakan, en çok tercih edilen bebek isimleri hakkında sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.

Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu. Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum."

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