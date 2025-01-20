Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek

Eslem'in ölümünden belediyeyi sorumlu tutan Tarım ve Orman Bakan Yumaklı şunları kaydetti: "Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu, maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Barınaklar denetlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanlarıyla ilgili çıkardığı yönetmelikle yerel yönetimlere yapması gerekenleri bildirdi. Belediyeler, barınak yapımı ve hayvan toplama işlemleri konusunda denetlenecek. Ayrıca, toplanan hayvanların yaşam koşulları da kontrol edilecek. Belediyeler, bütçe ayırmazsa ve görevlerini yerine getirmezse suç duyurusunda bulunulacak, ardından ağır cezalar ve hapis cezaları uygulanacak.