Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 15:15, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:46
H.M. idaresindeki 59 AIB 797 plakalı otomobil, Saray - Kapaklı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.