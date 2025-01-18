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Erdoğan: İsrail, Gazze'de halkın direniş iradesini kıramadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de halkın direniş iradesini kıramadığını söyledi. Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından birinin, 467 gün boyunca tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin kabarık olduğunu biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir." uyarısında bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 14:56, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:59
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Erdoğan: İsrail, Gazze'de halkın direniş iradesini kıramadı

AK Parti'de Büyük Olağan Kongre öncesinde il kongreleri sürüyor. Bugün Adana'da AK Parti Adana İl Kongresi var.

Serinevler Kapalı Spor Salonu'ndaki kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi ayaklar altına alacağız. Bunun için gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, hizmet üretmeye bakacağız. Milletin gönlüne gireni, kimse oradan çıkaramaz.

"MİLLETİN GÖNLÜNDEN DÜŞENİ HİMSE KURTARAMAZ"

Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete sadece şükran borcumuz değil aynı zamanda can borcumuz da var. Bu borcu ödemenin tek yolu ise eksiklerimizi tamamlayıp, partimizi daha da büyütmektir. Ülkemize daha çok eserler kazandırmaktır.

"YÜZDE 50 HEDEFİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

Kongremizin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Sizlerden de bu anlayışla çalışmanızı istiyorum. Biz muhalefet gibi hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların haline bakarak, bu iş tamam diyemeyiz.

Allah ömür verdikçe tüm Türkiye'ye hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Sizlerden de durmadan, rehavete prim vermeden, 14 Ağustos 2001'deki heyecanla çalışmanızı rica ediyorum."

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail, Gazze'de halkın direniş iradesini kıramadı. İnsani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular, bebeklerin ölümlerini seyrettiler. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü Gazze'de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

Son asrın en büyük soykırımlarından biri, 467 gün boyunca tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşandı. Filistin halkı teslim alınamadı, pes etmedi. İsrail'in özellikle Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin kabarık olduğunu biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir.

İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Türkiye olarak ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz."

ÖZEL'E KIRMIZI KART YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapıldığı salona gelişi öncesinde kendini bekleyenlere seslendi.

Erdoğan'ın salonun önünde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bir trafik kazasına bir daha Adanamızı kurban etmeyeceğiz. Hep beraber inşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız. Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor, poker mi oynuyor, ne yaptıkları belli değil.

"HAYATIMDA HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİM"

Kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Bunlar herhalde orta hakemliği falan yapamadılar, olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların ellerine de birer kırmızı kart tutuştururuz yola devam ederiz.

Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Öğrenecekler, hangi kart nerede, nasıl gösterilir. 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı."

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