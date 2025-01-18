Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar (1,5) ve 2026-2027 (+1) sezonu için bir yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalandığı belirtildi.

Solskjaer'in teknik direktörlük kariyeri

Ole Gunnar Solskjaer, teknik direktörlük kariyerine Norveç'in Molde takımında başladı. Burada, genç yetenek Erling Haaland'ın gelişiminde önemli bir rol oynadı. Molde'deki başarılı performansının ardından, Manchester United'da teknik direktörlük görevine getirilen Solskjaer, kulüpte olumlu bir atmosfer yaratarak dikkat çekti.

Manchester United yılları

Manchester United'da 4-2-3-1 formasyonunu tercih eden Solskjaer, hızlı hücumlara dayalı bir oyun sistemiyle tanınıyor. Premier Lig'de ikinci sırayı aldığı sezon ve UEFA Avrupa Ligi finali gibi başarıları olsa da, kupa kazanamaması ve taktiksel eksiklikleri eleştiri konusu oldu. Buna rağmen, teknik adamın soyunma odasında huzur sağlaması ve büyük isimlerle çalışabilme yeteneği öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.