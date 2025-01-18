Adıyaman'da FETÖ operasyonu
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 15:05, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:58
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye yönelik yaptıkları çalışmada, İ.Z. ve M.Z.S'nin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.