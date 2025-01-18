Adıyaman'da FETÖ operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye yönelik yaptıkları çalışmada, İ.Z. ve M.Z.S'nin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu belirledi.

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