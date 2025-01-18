Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,9 azalışla 1 milyar 282 milyon 329 bin 411 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 950 lira, en düşük 14.00'te 555 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 114 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 132 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük 1421 lira 69 kuruştan işlem gördü.???????