Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 18:10, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 18:11
Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.