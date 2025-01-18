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İzmir'de halk ekmeğe yüzde 60 zam

İzmir'de halk ekmeğe zam yapıldı. Zamla beraber ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseldi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 18:35, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 18:23
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İzmir'de halk ekmeğe yüzde 60 zam

İzmir'de Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 210 gramlık ekmeğin fiyatı 5 liradan, 8 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat düzenlemesi 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''yurttaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için Grand Plaza Gıda Turizm AŞ'ye bağlı Halk Ekmek Fabrikasında ürettiği ekmeğin fiyatlarının yeniden düzenlendiği'' kaydedildi. Açıklamada, ''İzmirlileri hijyenik ve sağlıklı ekmekle buluşturmak hedefi doğrultusunda İzmir'de en ucuz ekmeğin yine halk ekmek tarafından satışa sunulacağı'' ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl 7 TL olan halk ekmek fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinden sonra 5 TL'ye indirilmişti.

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