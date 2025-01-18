Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar

Listede; soğuk sıkım zeytin yağının içinde daha düşük kaliteli zeytin yağı karışımı tespiti de yer aldı.

Denetimler sonucu taklit ve tağşiş yapılan ürün listesi güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilikleri belirleyip ifşa etmeye devam ediyor.

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