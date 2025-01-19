Adana'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Emre Can olay yerinde yaşamını yitirdi, İ.K. ve aracındaki bir kişi yaralandı.

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