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Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş

Şubat ayında başlatılacak yeni nesil çalışma projesine üniversite öğrencilerinden sonra ev kadınları da dahil edildi. Belli iş kollarında 10 ay süreyle 'home ofis' sistemi ile evden çalışacak kadınlara aylık 15 bin lira ücret verilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 07:45, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 07:47
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Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hükümet, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımlarını artırmak için yeni nesil çalışma modellerini hayata geçiriyor. Şubat ayında başlatılacak yeni proje ile hem üniversite öğrencilerine hem de ev kadınlarına cep harçlıkları çıkarma imkanı verilecek. Daha önce gazetemizin duyurduğu ve sadece üniversite öğrencilerini kapsayacağı belirtilen proje ev kadınlarını da içerecek şekilde genişletildi. Edinilen bilgilere göre, 12 bin lira olarak belirlenen cep harçlığı miktarı da 15 bin liraya çıkarıldı. Proje ile, üniversite öğrencilerinin part-time olarak kamuda 10 ay istihdam edilmelerini, kadınların ise 'home-ofis' sistemi ile evden çalışabilmeleri hedefleniyor. Belli iş kollarında kadınlar 10 ay süreyle istihdam edilecekler.

KAMUDA İSTİHDAM

Bu sistemle kamuda belli alanlarda istihdam edilecek olanlara 15 bin lira ücret verilecek. Çalışma saatleri esnek olacak. Özellikle bebeği olan ev kadınları hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyecek. Üniversite öğrencilerine ve ev kadınlarına verilecek ücretler İşsizlik Fonundan karşılanacak. Üniversite öğrencileri, yeşil dönüşümü destekleme programları kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme faaliyetlerinde, sosyal hizmetleri destekleme faaliyetlerinde, çocuk bakımında, engelli-yaşlı hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gibi iş kollarında çalışacaklar. Yine tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinde iş imkanı sunulacak.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Yeni proje için dünyada da uygulanmaya başlanan 'Sıfır Saat Sözleşmeler Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma, Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması' gibi yöntemler de araştırıldı. Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yapılacağı belirtiliyor.

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