Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
TBMM geçen yıl 23 kanun çıkardı
TBMM geçen yıl 23 kanun çıkardı
Trafik ışıklarına yeni bir renk geliyor: İşte anlamı
Trafik ışıklarına yeni bir renk geliyor: İşte anlamı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
MTV ödemeleri PTT'den de yapılabiliyor
MTV ödemeleri PTT'den de yapılabiliyor
23 ilde FETÖ operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
Bakanlık açıkladı! 200 engelli memur alınacak
Bakanlık açıkladı! 200 engelli memur alınacak
Karahan: Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz
Karahan: Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz
Suriye ile serbest ticaret anlaşması yolda
Suriye ile serbest ticaret anlaşması yolda
Yeşil pasaport rekabette bize güç katar
Yeşil pasaport rekabette bize güç katar
O iki ülkede 'çifte vergilendirme' kalkıyor
O iki ülkede 'çifte vergilendirme' kalkıyor
Esnafa ve gençlere sıfır faizli kredi! Meslekler açıklandı
Esnafa ve gençlere sıfır faizli kredi! Meslekler açıklandı
Atık su skandalı! Bakanlıktan BUSKİ'ye rekor ceza
Atık su skandalı! Bakanlıktan BUSKİ'ye rekor ceza
Dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullanan öğretim üyesine soruşturma
Dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullanan öğretim üyesine soruşturma
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: 2025 çok daha iyi olacak
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: 2025 çok daha iyi olacak
Konut fiyatlarında son 3 ayın en düşük artışı
Konut fiyatlarında son 3 ayın en düşük artışı
Karahan açıkladı: İşte MB'nin yıl sonu enflasyon hedefi
Karahan açıkladı: İşte MB'nin yıl sonu enflasyon hedefi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor

Muhalefet partilerinden milletvekili ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımı hız kazandı. Gelecek, DEVA ve İyi Parti'den isimlerin AK Parti'ye geçeceği kulislerde konuşulurken, üye sayısı 11 milyon 300 bini aştı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 07:52, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 07:54
Yazdır
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor

AK Parti, üye sayısını artırmaya devam ediyor. İlçe kongrelerinin yüzde 98'ini, il kongrelerinin ise yüzde 80'ini tamamlayan partinin üye sayısı 11 milyon 300 bine ulaştı. Önümüzdeki günlerde Gelecek, DEVA ve İyi Parti'den en az dört milletvekili ile 20 belde ve ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor.

Katılımların, AK Parti grup toplantılarında ya da 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongrede toplu bir şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Daha önce İyi Parti'den Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel ve İdris Nebi Hatipoğlu; Yeniden Refah Partisi'nden Suat Pamukçu; Gelecek Partisi'nden Nedim Yamalı ile 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçmişti.

"Her Görüşe Kapımız Açık"

AK Parti kaynakları, partiye olan yoğun ilgiyi vurgulayarak, "Türkiye'de temsiliyeti en geniş siyasi partiyiz. Her farklı görüş ve inanıştan üyemiz var. Türkiye'nin temel değerlerine karşı bir duruşu olmayan herkese kapımız açık. Türkiye Yüzyılı'nda söz sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Katılımların artarak devam edeceğini belirten yetkililer, partinin büyüme sürecinin hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Kongre Süreci ve Yeni Katılımlar

AK Parti, ilçe ve il kongrelerini büyük ölçüde tamamlayarak büyük kongreye hazırlanıyor. Bu süreçte, muhalefet partilerinden gelen katılımların AK Parti'nin güçlenmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Gelecek günlerde açıklanacak yeni katılımların partinin siyasi hedeflerine destek olacağı değerlendiriliyor.

EMRAH ÖZCAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber