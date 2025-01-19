AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor

AK Parti, üye sayısını artırmaya devam ediyor. İlçe kongrelerinin yüzde 98'ini, il kongrelerinin ise yüzde 80'ini tamamlayan partinin üye sayısı 11 milyon 300 bine ulaştı. Önümüzdeki günlerde Gelecek, DEVA ve İyi Parti'den en az dört milletvekili ile 20 belde ve ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor.

Katılımların, AK Parti grup toplantılarında ya da 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongrede toplu bir şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Daha önce İyi Parti'den Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel ve İdris Nebi Hatipoğlu; Yeniden Refah Partisi'nden Suat Pamukçu; Gelecek Partisi'nden Nedim Yamalı ile 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçmişti.

"Her Görüşe Kapımız Açık"

AK Parti kaynakları, partiye olan yoğun ilgiyi vurgulayarak, "Türkiye'de temsiliyeti en geniş siyasi partiyiz. Her farklı görüş ve inanıştan üyemiz var. Türkiye'nin temel değerlerine karşı bir duruşu olmayan herkese kapımız açık. Türkiye Yüzyılı'nda söz sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Katılımların artarak devam edeceğini belirten yetkililer, partinin büyüme sürecinin hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Kongre Süreci ve Yeni Katılımlar

AK Parti, ilçe ve il kongrelerini büyük ölçüde tamamlayarak büyük kongreye hazırlanıyor. Bu süreçte, muhalefet partilerinden gelen katılımların AK Parti'nin güçlenmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Gelecek günlerde açıklanacak yeni katılımların partinin siyasi hedeflerine destek olacağı değerlendiriliyor.

EMRAH ÖZCAN