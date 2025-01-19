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Başıboş köpek sorununda yeni hile: 'Sahiplen ve Sal' yöntemi

Köpek lobisi, başıboş köpek sorununu çözmek için çıkarılan yasayı aşmanın yolunu buldu. Barınaklardaki köpekleri önce sahipleniyor sonra sokağa atıyorlar. Uyanıklar "kayıp" formu da doldurarak sokağa yeniden salmanın cezası olan 60 bin lirayı ödemekten kurtuluyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 08:10, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 08:00
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Başıboş köpek sorununda yeni hile: 'Sahiplen ve Sal' yöntemi

Türkiye'deki başıboş sokak hayvanları sorunu, yasal düzenlemelere rağmen bir türlü çözülemiyor. Hayvanlar üzerinden rant devşiren sözde hayvanseverler, sokakların güvenli hale gelmesi için atılan adımları bir bir sabote ediyor. Bunun son örneği, İzmir Çiğli'de yaşandı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, hayvanları gelir kapısına çeviren sözde hayvanseverler, barınakları boşaltmak için yeni bir uygulamayı devreye koydu. Hayvanseverler barınaklara gidip ilk önce hayvanları sahipleniyor, sonra da sokağa atıyor. Sokağa salmanın cezası olan 60 bin TL'yi ödememek için de 'kayıp' ihbarı yapıyorlar. Sözkonusu uygulama için WhatsApp gruplarından 'Organize olun' çağrısı yapılırken, hukuki süreçlerle ilgili bazı avukatların yönlendirme yaptığı ifade ediliyor.

SAHİPLENME FORMU DOLDURULMALI

Köpek sahiplenme sürecinde, sahiplenecek kişiler form doldurup il/ilçe tarım müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. Bu formlar Petvet sistemine kaydediliyor. Ancak barınaklar, köpekleri Petvet sistemine kaydettirmeden teslim ederse, sahiplenen kişi formu tarım müdürlüğüne teslim etmeyebiliyor, bu da sistem kaydının ve çip takılmasının yapılmamasına yol açıyor. En büyük salınma durumlarının bu şekilde yapıldığı ifade ediliyor. Usule göre kayıp bildiriminin 7 gün içinde yapılması gerekiyor.

İLAN VER CEZADAN KURTUL

İzmir'de sözde hayvanseverlerin köpekleri sokağa salmak için organize şekilde çalıştıkları WhatsApp konuşmaları da ortaya çıktı. İzmir Çiğli grubunda Gizem isimli kişinin, "Hepiniz Güzelbahçe'desiniz biriniz gidersiniz barınağa, hayvanı sahiplenip çıkartırsınız bu kadar basit. Sonra bir kayıp kaydı oluşturacaksınız ve hayvanı tekrar sokağa salacaksınız. Şikayet edilir, ekipler gelirse dersiniz ki 'Sahibi benim. Kaçmıştı arıyordum, bu da kaydı'" yazdığı görüldü.

BELEDİYELERLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Aynı kişinin gruba attığı ses kaydında söyledikleri dikkat çekici: "Sahiplenilen hayvanı terk etmenin cezası 50-60 bin lira ama kayıp kaydı yaptırdığınızda bu cezayı ödemiyorsunuz. Avukatla konuştum söylediklerini iletiyorum. Aynı zamanda şu anda İzmir yaşam hakkı savunucularından arkadaşlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle toplantıdalar. İzmir Barosuyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle kontak halindeyiz. Size bildiğimiz her şeyi aktarıyoruz hayvanları korumak için. Usulsüz toplamalara karşı neler yapabiliriz. Bunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri düzenleyeceğimiz forumda da yapacağız. Hafta içi bir forum düzenleyelim böylece birbirimizi bilgilendirmiş oluruz.Mevcut yasada muğlak olan çok şey var ama açıklarını da biliyoruz bunlar üzerinden ilerlemekten başka çaremiz yok maalesef."

BUNUN BAŞKA YOLU YOK

Grubu yönlendiren Gizem isimli şahsın ifadelerine göre, "Avukat arkadaştan gelen cevabı detaylı aktarmak istiyorum. Hayvanı önemsiyorsa bunu göze alıp gidip bakımevinden sahiplenebilir. Ya yuva bulmayı deneyecekler ya da salıp kayıp ilanı verecekler. Bunun başka yolu yok. Siteye güvenlik köpeği olarak da sahiplenirler" sözleriyle aktardı. Bu konuşmaların ardından bazı grup üyelerinin, "Biz şimdi barınağa gidiyoruz" şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti.

30 HAYVAN SAHİPLENEN VAR

Öte yandan Yeni Şafak, konuşmalarda adı geçen Gizem isimli kişi ile görüştü. Kendisinin bu şekilde sahiplenerek sokağa salmadığını ancak çevresinde bu şekilde yapanların olduğunu söyleyen sözde hayvansever, "Ben kimsenin bundan kaynaklı ceza yediğini duymadım. Benim mahallemde sahiplenip sokağa salanlar var. O biraz da hangi belediyede olduğunuza bağlı. Mesela bazı gönüllülerin barınaklarla o kadar iyi iletişimi oluyor ki bu konuda hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Hayvan bulunursa, 'Kayıptı, ben de arıyordum zaten. Kapı aralık kalıyor hayvan kaçıyor ya da dolaştırıyordum hayvan kaçtı' dersiniz. Zaten kimse de bunu sorgulamaz. Kayıp ilanında bulunarak kendinizi de garantiye alırsınız. Bunun bir limiti de yok, üzerine kayıtlı 30 hayvan olan var. Şimdiye kadar onlar bir sıkıntı yaşamadıysa siz de yaşamazsınız" diyerek yol gösterdi.

SAHİPLENMEYE SINIRLAMA GETİRİLSİN

Yeni Şafak'tan Saliha Engin'in haberine göre, şu ana kadar bu doğrultuda bir karar alınmadığı için sözde hayvanseverlerin avukatların da yönlendirmesiyle bu açıktan faydalandığı ifade ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, valiliklere bir yazı göndererek, hayvan sahiplenmesine sınırlama getirilmesine ilişkin bir çalışma yapılmasını istedi. Ocak ayı içinde valiler başkanlığında kurulların toplanarak, hayvan sahiplenme konusunda sınır getirmesi gerekiyor. Bazı şehirlerde kurullar toplansa da sınırlandırılmaya ilişkin bir karar alınmadı.

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