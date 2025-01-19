TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Ocak'ta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul'un ilk gündem maddesi, emekli aylıklarına ilişkin düzenleme olacak. Bu düzenlemenin ocak ayı sona ermeden yasalaşması bekleniyor. Böylece, 3.87 milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, maaş farklarını en geç şubatın ilk günlerinde hesaplarında görebilecek.

47 Milyar Lira İlave Ödeme

Taban aylık uygulamasından yararlanan emekliler, düzenlemenin yasalaşmasının ardından maaşlarını zamlı olarak alacak. Hazine, bu kapsamda 2025 yılında taban seviyeden emekli aylığı alanlara 47 milyar 170 milyon lira ilave ödeme yapmayı planlıyor.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına başladığında ilk olarak mali düzenlemeleri içeren "maliye torba teklifini" ele alacak. Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin müzakerelere ara vererek emekli aylıkları düzenlemesini önceliklendirecek olan Genel Kurul, teklifin yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı onayına gönderecek.

Resmi Gazete Şartı

Emeklilerin maaş farklarını alabilmesi için teklifin Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin hızla yürürlüğe girmesi, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyecek.